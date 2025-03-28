Продюсер и режиссер Алексей Петрухин отправился на СВО

Кинематографист должен был присутствовать на пресс-показе военно-приключенческого исторического фильма «Отряд Светлячков» и творческой встрече с создателями. Чурина объяснила, почему Петрухин не появился на мероприятии: он подписал контракт и рано утром в пятницу уехал в зону СВО.

«Он понял, что ему там надо быть. Так совпало, что именно сегодня», - подчеркнула актриса.

Алексей Петрухин снял драмы «Училка» и «Последнее испытание», продюсировал фильмы «Вий», «Тайна печати драконов» и «Путешествие в Индию» («Вий-3»). В 2024 году режиссера и продюсера задержали за покушение на посредничество во взяточничестве, его поместили под домашний арест, позже суд избрал для Петрухина запрет определенных действий.

