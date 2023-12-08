Хинштейн сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригаду»

«У меня не складывается ощущения, что сериал «Слово пацана» пропагандирует криминальную культуру. […] Вот «Бригада» - это классический пример такой пропаганды. Каждый, кто ее посмотрел, хотел быть похожим на героев сериала, потому что это благородные, сильные, мужественные, добрые люди, но то, что они бандиты – всегда отходило на второй план», - написал депутат.

По его мнению, считать насилие основным посылом в «Слово пацана» – недальновидно, тем более, что никто не знает, чем закончится история. При этом Хинштейн назвал картину Жоры Крыжовникова реалистичной работой, где все снятое полностью отражало реалии конца 80-х годов.

Депутат назвал необоснованными попытки связать рост преступности с сериалом, и отметил, что по такой логике можно «запретить любой творческий прием, способный шокировать зрителя».

Ранее начинающий актер Ярослав Могильников, сыгравший подростка Ералаша в «Слово пацана» призвал зрителей не подражать героям картины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

