Продюсер Дворцов: Муцениеце получает 2-3 миллиона рублей за съемочный день
Заработок актрисы Агаты Муцениеце, ставшей широко известной после выхода сериала «Закрытая школа», составляет два-три миллиона рублей за один съемочный день. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в разговоре с порталом «Страсти».
По словам Дворцова, у актрисы большие гонорары, но они не сравнятся с теми, что получает ее коллега Александр Петров. По словам продюсера, актер берет четыре-пять миллионов рублей за съемочный день.
Кроме съемок в кино, Муцениеце выступает в театре Creave, где удивляет зрителей смелыми образами.
Ранее сообщалось, что после триумфа в фильме «Анора» (США) российский актер Юра Борисов увеличил свой гонорар со 150 тысяч до 300 тысяч рублей за съемочный день, передает «Радиоточка НСН».
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