СМИ: Гонорар Юры Борисова вырос вдвое после «Аноры»
После триумфа в фильме «Анора» (США) российский актер Юра Борисов увеличил свой гонорар со 150 тысяч до 300 тысяч рублей за съемочный день. Об этом со ссылкой на одного из кастинг-директоров сообщило издание «Комсомольская правда».
По словам собеседника СМИ, Борисов всегда внимательно относился к подбору ролей, а размер его гонорара обсуждается индивидуально — многое зависит от занятости и заинтересованности актера, бюджета картины, продюсера, кастинга и так далее.
Кастинг-директор отметил, что сегодня Борисов — самый популярный российский актер, именно этом и объясняется столь стремительный рост гонорара.
Ранее Борисов попал в список номинантов на престижную премию BAFTA. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru