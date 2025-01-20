СМИ: Гонорар Юры Борисова вырос вдвое после «Аноры»

После триумфа в фильме «Анора» (США) российский актер Юра Борисов увеличил свой гонорар со 150 тысяч до 300 тысяч рублей за съемочный день. Об этом со ссылкой на одного из кастинг-директоров сообщило издание «Комсомольская правда».

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По словам собеседника СМИ, Борисов всегда внимательно относился к подбору ролей, а размер его гонорара обсуждается индивидуально — многое зависит от занятости и заинтересованности актера, бюджета картины, продюсера, кастинга и так далее.

Кастинг-директор отметил, что сегодня Борисов — самый популярный российский актер, именно этом и объясняется столь стремительный рост гонорара.

Ранее Борисов попал в список номинантов на престижную премию BAFTA. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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