СМИ: Гонорар Юры Борисова вырос вдвое после «Аноры»

По словам собеседника СМИ, Борисов всегда внимательно относился к подбору ролей, а размер его гонорара обсуждается индивидуально — многое зависит от занятости и заинтересованности актера, бюджета картины, продюсера, кастинга и так далее.

Кастинг-директор отметил, что сегодня Борисов — самый популярный российский актер, именно этом и объясняется столь стремительный рост гонорара.

Ранее Борисов попал в список номинантов на престижную премию BAFTA. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

