Продюсер Чернин: две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков

Обе песни впервые исполнены в 1990-е годы. По словам Самойлова, накануне он получил уведомления о признании композиций пропагандой наркотиков. Соответствующую запись Чернин разместил в своем Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

«Агата Кристи» распалась в 2008 году. Последний альбом группы - «Эпилог» - вышел в 2010 году. На своих концертах музыканты продолжают исполнять песни из репертуара коллектива.

В Кемерове отменили концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx. Выступление должно было состояться 16 ноября, отмечает «Радиоточка НСН».

