Продюсер Чернин: две песни «Агаты Кристи» признали пропагандой наркотиков
Песни рок-группы «Агата Кристи» «Моряк» и «Опиум для никого» признаны пропагандой наркотиков, сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин со слов бывшего солиста коллектива Глеба Самойлова.
Обе песни впервые исполнены в 1990-е годы. По словам Самойлова, накануне он получил уведомления о признании композиций пропагандой наркотиков. Соответствующую запись Чернин разместил в своем Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).
«Агата Кристи» распалась в 2008 году. Последний альбом группы - «Эпилог» - вышел в 2010 году. На своих концертах музыканты продолжают исполнять песни из репертуара коллектива.
В Кемерове отменили концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx. Выступление должно было состояться 16 ноября, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru