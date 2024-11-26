Продюсер Буйнова опровергла сообщения о последней стадии рака у певца

Продюсер певца Александра Буйнова Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По словам продюсера, 74-летний Буйнов активно работает, и «смешно слушать» подобные сообщения.

«Не надо мне хоронить нормального артиста, который работает во всю силу. И мне неинтересно на это отвечать каждый месяц. Что это за писанина такая? Это же просто глупость, что ее обсуждать тоже», — подчеркнула Елена Буйнова.

Ранее СМИ сообщили, что у Александра Буйнова якобы обнаружили рак предстательной железы IV степени, при котором нет возможности ремиссии и выздоровления.

