Продюсер Буйнова опровергла сообщения о последней стадии рака у певца
Продюсер певца Александра Буйнова Елена Буйнова опровергла информацию о том, что у артиста диагностировали последнюю стадию онкологии. Об этом она рассказала в беседе с RT.
По словам продюсера, 74-летний Буйнов активно работает, и «смешно слушать» подобные сообщения.
«Не надо мне хоронить нормального артиста, который работает во всю силу. И мне неинтересно на это отвечать каждый месяц. Что это за писанина такая? Это же просто глупость, что ее обсуждать тоже», — подчеркнула Елена Буйнова.
Ранее СМИ сообщили, что у Александра Буйнова якобы обнаружили рак предстательной железы IV степени, при котором нет возможности ремиссии и выздоровления.
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