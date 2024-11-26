СМИ: У певца Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию рака
Певцу, народному артисту России Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию онкологии и присвоили паллиативный статус. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, у 74-летнего Буйнова рак предстательной железы IV степени, речи о возможной ремиссии и излечении не идет. В ноябре состояние артиста ухудшилось, ему пришлось посетить стационар одной из больниц Москвы, где Буйнову назначили диету, необходимые лекарства и препараты на «экстренный случай».
«Буйнов сам сообщал, что еще в 2011 году у него началась ремиссия. Но потом случилось несколько рецидивов, проводили операции... И вот сейчас поставили последнюю стадию онкологии», — пишет Shot.
В августе продюсер певца Елена Буйнова опровергла сообщения о госпитализации артиста якобы из-за рецидива онкологии, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро на Forex превысил 110 рублей
- Шнуров признался, что не желает себе преемника
- В японском Саппоро произошел взрыв
- Шнуров подтвердил выход нового альбома «Ленинграда» 29 ноября
- Кабмин хочет разрешить россиянам самозапрет на оформление кредитов онлайн
- Глава ФСБ предложил сотрудничать с талибами в борьбе с наркотрафиком
- Медведев предостерег США от передачи ядерного оружия Украине
- СМИ: У певца Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию рака
- В Госдуме предложили механизм снятия запрета с террористических организаций
- Washington впервые в сезоне НХЛ одержал победу без травмированного Овечкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru