СМИ: У певца Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию рака

Певцу, народному артисту России Александру Буйнову диагностировали последнюю стадию онкологии и присвоили паллиативный статус. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, у 74-летнего Буйнова рак предстательной железы IV степени, речи о возможной ремиссии и излечении не идет. В ноябре состояние артиста ухудшилось, ему пришлось посетить стационар одной из больниц Москвы, где Буйнову назначили диету, необходимые лекарства и препараты на «экстренный случай».

«Буйнов сам сообщал, что еще в 2011 году у него началась ремиссия. Но потом случилось несколько рецидивов, проводили операции... И вот сейчас поставили последнюю стадию онкологии», — пишет Shot.

В августе продюсер певца Елена Буйнова опровергла сообщения о госпитализации артиста якобы из-за рецидива онкологии, напоминает RT.

