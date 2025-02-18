Продюсер Бабичев рассказал, какой зарубежный певец может первым приехать в Россию
Одним из первых зарубежных певцов, который должен приехать в Россию, может стать лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето, заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. Его слова приводит NEWS.ru.
Бабичев уверен, что Лето «сдержит свое слово», и как только конфликт на Украине закончится, он приедет с концертом в Россию.
«Мне кажется, что он как раз-таки должен быть в первых рядах», — отметил продюсер.
Также Бабичев вспомнил про «итальянцев старой школы», таких, как Ricchi e Poveri, Аль Бано, Рикардо Фольи, которые тоже могут приехать в Россию в числе первых.
Ранее стало известно, что компания по производству напитков Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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