Продолжению «Джокера» ограничат возрастную аудиторию

Фильму присвоили категорию «R», что соответствует российскому «18+». Это было сделано из-за того, что новая картина изобилует сценами насилия, нецензурной бранью и эпизодами сексуальной направленности.

В центре сюжета ленты «Джокер: Безумие на двоих» - история взаимоотношений Джокера и Харли Квин. Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Фильм выйдет в прокат в США в октябре 2024 года.

Ранее Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

