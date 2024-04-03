Продолжению «Джокера» ограничат возрастную аудиторию
Сиквелу «Джокера» с подзаголовком «Безумие для двоих» ограничили возрастную аудиторию, сообщил портал Motion Picture Association.
Фильму присвоили категорию «R», что соответствует российскому «18+». Это было сделано из-за того, что новая картина изобилует сценами насилия, нецензурной бранью и эпизодами сексуальной направленности.
В центре сюжета ленты «Джокер: Безумие на двоих» - история взаимоотношений Джокера и Харли Квин. Главные роли исполнили Хоакин Феникс и Леди Гага. Фильм выйдет в прокат в США в октябре 2024 года.
Ранее Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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