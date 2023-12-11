Продолжение «Чебурашки» официально выйдет в декабре 2025 года
11 декабря 202314:51
Продолжение «Чебурашки» официально выйдет в декабре 2025 года, рассказали на презентации кинокомпании «Централ Партнершип».
Отмечается, что авторы планируют сделать сиквел более масштабным.
Кроме того, в работе уже находится мюзикл «Чебурашка будет вечно жить с нами».
Ранее пользователи соцсети «Одноклассники» (ОК) назвали лучшим фильмом 2023 года «Чебурашку», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru