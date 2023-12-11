Продолжение «Чебурашки» официально выйдет в декабре 2025 года

Продолжение «Чебурашки» официально выйдет в декабре 2025 года, рассказали на презентации кинокомпании «Централ Партнершип».

Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» получили награды на премии «Событие года»

Отмечается, что авторы планируют сделать сиквел более масштабным.

Кроме того, в работе уже находится мюзикл «Чебурашка будет вечно жить с нами».

Ранее пользователи соцсети «Одноклассники» (ОК) назвали лучшим фильмом 2023 года «Чебурашку», напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмЧебурашка

Горячие новости

Все новости

партнеры