Сумма продаж на ярмарке современного искусства «Арт Россия» превысила 200 миллионов рублей
Сумма продаж работ художников, представленных на ярмарке современного искусства «Арт Россия», превысила 200 миллионов рублей без учета зарезервированных работ. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Синергия», которая является организатором события.
Уточняется, что сборы 2025 года на 140 миллионов рублей превысили показатели 2024 года. На ярмарке были представлены работы молодых художников, стоимостью от 10 тысяч рублей.
Помимо прочего организаторы отмечают заметный рост спроса на лоты, стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей. Среди наиболее дорогих работ - полноразмерная скульптура лошади Игоря Роговского «Шепот бессловесного существа» (три миллиона рублей), скульптура галереи Form Bronz «Вальс Дождя» (1,3 миллиона рублей), а также работа Art Gallery Tolstoy «Мишка Оранж» (один миллион рублей).
На ярмарке было доступно 124 стенда работ художников из 11 регионов России, а также Туркмении, Ирана и Пакистана. Событие прошло в Москве с 3 по 6 апреля. Площадку Гостиный Двор за четыре дня посетило свыше 50 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров тоже купил картину, представленную на ярмарке «Арт Россия». Исполнитель выбрал для себя работу художницы с синдромом Дауна Анны Калининой, напоминает «Радиоточка НСН».
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