Продажа билетов на балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте» начнется 15 декабря

Отмечается, что стоимость одного билета составит пять тысяч рублей.

Спектакли будут проходить с 17 по 31 декабря. Чтобы попасть на них, необходимо заранее создать личный кабинет на сайте театра. Билет можно приобрести только для себя, уточнили в Большом.



Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

