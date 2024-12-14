Продажа билетов на балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте» начнется 15 декабря
Большой театр сообщил, что начнет продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по программе «Пушкинская карта» с 10:00 15 декабря.
Отмечается, что стоимость одного билета составит пять тысяч рублей.
Спектакли будут проходить с 17 по 31 декабря. Чтобы попасть на них, необходимо заранее создать личный кабинет на сайте театра. Билет можно приобрести только для себя, уточнили в Большом.
Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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