Продажа билетов на балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте» начнется 15 декабря

Большой театр сообщил, что начнет продажу билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по программе «Пушкинская карта» с 10:00 15 декабря.

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Отмечается, что стоимость одного билета составит пять тысяч рублей.

Спектакли будут проходить с 17 по 31 декабря. Чтобы попасть на них, необходимо заранее создать личный кабинет на сайте театра. Билет можно приобрести только для себя, уточнили в Большом.

Лучшее предложение за комплект из четырех билетов на четвертый ряд партера составило 260 тысяч рублей при начальной цене в 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:БалетБольшой Театр

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