Про Екатеринбург в лихие 90-е снимут сериал по книге Алексея Иванова
По книге писателя Алексея Иванова «Ёбург» планируют снять сериал про Екатеринбург, пишет Telegram-канал «Читка 2.0».
По сюжету главная героиня пытается разобраться в смерти своего отца в 90-е и с головой погружается в то время, встречаясь с представителями крупнейших уральских ОПГ. По данным СМИ, на эту роль уже согласилась Анастасия Ивлеева.
Почти 90% кинокомпаний России работают в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС. По его словам, сегодня кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города.
Российские режиссеры зачастую в погоне за успехом подражают западному кинематографу, но это приводит к потере культурного кода страны, заявил кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко «Радиоточке НСН».
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