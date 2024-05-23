Приём заявок на V Московскую Арт Премию стартовал в столице

Приём заявок на участие в пятой Московской артистической премии в области современного искусства начался в российской столице. Призовой фонд на этот раз составит 33 миллиона рублей.

«Московская Арт Премия» (Moscow Art Prize) присуждается за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства, говорится в положении мероприятия. Отмечаются наиболее талантливые, новые и оригинальные произведения литературы, музыки, театра, кино и изобразительных видов искусства.

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Заявки принимаются на работы, созданные в период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года в российской столице. Все произведения также должны быть о Москве и для Москвы. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», старт open call’а для современных креаторов дан 23 мая в парке «Зарядье». Заявки можно подать до 30 июня.

Лауреатов определят в пяти номинациях. Победители получат по 3 миллиона рублей, занявшие второе место – по 2 миллиона, третьему призёру - 1 миллион рублей. Итоги конкурса подведут в конце текущего года.


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Фото: t.me/zaryadye_official
ТЕГИ:МоскваПремияИскусство

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