Дмитрий Дюжев рассказал о работе над ролью Байдена

«Получилась двуличная роль, что называется, со вторым дном. С одной стороны — это обаятельный пожилой человек, умеющий все время улыбаться и щурить глазки, но у него есть и иная сторона», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».



По словам Дюжева, без сложностей с пластическим гримом не обошлось. Так силиконовая маска по слепку лица лишила его живости мимики. Позже команде проекта удалось найти гримера, которая создала образ Байдена, буквально нарисовав его на лице актера.

Как добавил Дюжев, он уже попал под санкции Канады и Латвии, и перспектива ограничений от США после выхода сериала не пугает артиста.

Первая серия комедийного сериала будет представлена на телеканале ТНТ 28 октября. По сюжету Байден намерен под прикрытием посетить Россию, чтобы уточнить, почему его санкции против страны не работают. В первый же день он теряет паспорт, после чего вынужден работать учителем английского языка, чтобы накопить денег и вернуться домой, передает «Радиоточка НСН».

