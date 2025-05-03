Принц Гарри захотел примирения с семьей
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри хотел бы помириться со своими близкими - британской королевской семьей. Об этом он заявил в интервью BBC.
«Некоторые из членов моей семьи, конечно, никогда не простят мне то, что я написал [автобиографическую] книгу, никогда не простят мне и многое другое. Но я бы очень хотел примирения», - отметил Гарри.
По словам принца, его отец не разговаривает с ним из-за «вопросов с охраной», которой Гарри лишился, но пытается вновь добиться ее предоставления. Член королевской семьи отметил, что не видит смысла продолжать конфликт.
В 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл решили отказаться от роли старших членов королевской семьи Великобритании. Пара лишилась возможности официально представлять короля в поездках, использовать титул Высочеств и постоянную охрану за счет государства. Принц и его супруга переехали в США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru