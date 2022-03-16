Прима Большого театра Смирнова переехала в Нидерланды
Прима-балерина Государственного академического Большого театра РФ Ольга Смирнова ушла из ГАБТ, она продолжит свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации театра. Там уточнили, что артистка теперь будет выступать в Национальном балете Нидерландов.
Официально балерина оформила отпуск на год, о формальном увольнении речь не идёт, пояснили в ГАБТ. Перспективы её возможного возвращения не ясны.
Ранее стало известно, что Ольга Смирнова в соцсети негативно высказалась в отношении специальной военной операции РФ на Украине. Также балерина высказала сожаление, что Россия «продолжает жить в XX веке, хотя и перешла в век XXI».
Артистка подчеркнула, что считает необходимым решать политические вопросы путём дипломатии.
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