Прима Большого театра Смирнова переехала в Нидерланды

Прима-балерина Государственного академического Большого театра РФ Ольга Смирнова ушла из ГАБТ, она продолжит свою карьеру в Нидерландах. Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации театра. Там уточнили, что артистка теперь будет выступать в Национальном балете Нидерландов.

Официально балерина оформила отпуск на год, о формальном увольнении речь не идёт, пояснили в ГАБТ. Перспективы её возможного возвращения не ясны.

Ранее стало известно, что Ольга Смирнова в соцсети негативно высказалась в отношении специальной военной операции РФ на Украине. Также балерина высказала сожаление, что Россия «продолжает жить в XX веке, хотя и перешла в век XXI».

Артистка подчеркнула, что считает необходимым решать политические вопросы путём дипломатии.

