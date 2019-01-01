Прилепин избил поэта за «Прилепку»

Известно, что потасовка случилась в Центре современного искусства «Заря». Прилепин планировал поговорить с Голиковым по поводу оскорблений, который тот опубликовал на своей странице в Facebook. Уточняется, что поэт из Владивостока распространял стикеры с изображением Прилепина и надписью «Прилепка». В результате писатель ударил своего обидчика в лицо.

Голиков сообщил, что переживать за него не стоит. Он отметил, что не получил никаких критических травм, поскольку у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки».

