Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров был окружен вниманием семьи и особенно гордился своим сыном Филиппом и внуками. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пригожина, он знал Бедроса Киркорова как доброго и позитивного человека, который с теплотой относился к своим близким и высоко ценил успехи сына. Продюсер отметил, что артист жил вместе с семьей и находился под заботой Филиппа Киркорова. Он добавил, что у них были хорошие и теплые отношения.