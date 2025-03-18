Пригожин рассказал о семье и заботе в последние годы жизни Бедроса Киркорова
Народный артист России Бедрос Киркоров был окружен вниманием семьи и особенно гордился своим сыном Филиппом и внуками. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Пригожина, он знал Бедроса Киркорова как доброго и позитивного человека, который с теплотой относился к своим близким и высоко ценил успехи сына. Продюсер отметил, что артист жил вместе с семьей и находился под заботой Филиппа Киркорова. Он добавил, что у них были хорошие и теплые отношения.
Пригожин выразил сожаление в связи с кончиной Киркорова, отметив, что вместе с ним уходит целая эпоха артистов, оставивших значительный след в истории отечественной сцены. Он подчеркнул, что именно Бедрос Киркоров стал той опорой, благодаря которой Филипп Киркоров смог построить свою карьеру.
О смерти Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. Ему было 92 года. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru