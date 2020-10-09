Пригожин и Валерия ушли на карантин

Продюсер рассказал НСН, почему он и его знаменитая жена сидят дома.

На фоне роста общероссийской статистики по числу новых выявленных случаев заражения, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена певица Валерия приняли решение никуда не выходить и устроить самоизоляцию.

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Об этом Пригожин лично сообщил НСН. «Мы никуда не ходим. Закрываемся на карантин», - сказал продюсер.

По обновлённой статистике оперштаба, в РФ зафиксировано обнаружение 12 126 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Это стало новым рекордом по числу выявленных инфицированных за 24 часа за всё время пандемии в России.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КоронавирусКарантинВалерияИосиф Пригожин
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