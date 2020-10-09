Пригожин и Валерия ушли на карантин

Об этом Пригожин лично сообщил НСН. «Мы никуда не ходим. Закрываемся на карантин», - сказал продюсер.

По обновлённой статистике оперштаба, в РФ зафиксировано обнаружение 12 126 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Это стало новым рекордом по числу выявленных инфицированных за 24 часа за всё время пандемии в России.

