Иосиф Пригожин раскритиковал российских рэперов

Российские рэп-исполнители зарабатывают на пороках общества и популяризируют негативные стороны природы человека, это несет опасность деградации нравственности нынешнего поколения, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, в нашем обществе мат стал нормой, им ругаются даже малыши, а язык дна стал культурным трендом.

«Мы разрушаем своё общество, разрушаем свой мир, разрушаем ауру», – сказал Пригожин в эфире «Радио 1» .

Он обвинил артистов в том, что они зарабатывают на пороках, они в топе, потому что над их творчеством не надо думать. Пигожин призвал оградить детей от этого и отметил важность предоставления выбора качественного искусства.

