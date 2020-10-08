Иосиф Пригожин раскритиковал российских рэперов
Российские рэп-исполнители зарабатывают на пороках общества и популяризируют негативные стороны природы человека, это несет опасность деградации нравственности нынешнего поколения, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По словам продюсера, в нашем обществе мат стал нормой, им ругаются даже малыши, а язык дна стал культурным трендом.
«Мы разрушаем своё общество, разрушаем свой мир, разрушаем ауру», – сказал Пригожин в эфире «Радио 1» .
Он обвинил артистов в том, что они зарабатывают на пороках, они в топе, потому что над их творчеством не надо думать. Пигожин призвал оградить детей от этого и отметил важность предоставления выбора качественного искусства.
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