Приемный отец Милохина рассказал о требовании властей снести его дом в Анапе

Тюленев рассказал, что власти Анапы требуют от многодетного отца снести сразу два дома - его и родительский. Основанием для сноса домов называют якобы нарушения градостроительных норм. Кроме того, по словам Тюленева, магазин его семьи, который являлся единственным источником дохода, закрыли. Мужчина посетовал на то, что адвокаты Анапы отказываются помогать ему и его семье в жилищных спорах.

Почти две недели назад Милохин вернулся в Россию. Тогда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай. Вскоре Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. На днях блогер признался, что ему страшно из-за новостей о розыске.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что недружественная к России страна вряд ли экстрадирует Милохина, даже если такой запрос поступит.

