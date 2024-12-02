Причиной проблем с покупкой билетов на «Щелкунчика» стала бот-атака

Причиной проблем со входом в личный кабинет Большого театра во время запуска продажи билетов на балет «Щелкунчик» стала бот-атака. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Балет «Щелкунчик» покажут на Первом канале 31 декабря

В сообщении говорится, что несмотря на временные трудности серьёзных проблем обнаружено не было и «сайт театра не падал».

«На данный момент продано 90% билетов на 17 декабря», — добавили в Большом театре.

Ранее в театре заявили, что по программе «Молодежный» зрители в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести билет на балет «Щелкунчик» за 1250 рублей, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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