Причиной проблем с покупкой билетов на «Щелкунчика» стала бот-атака
2 декабря 202417:22
Причиной проблем со входом в личный кабинет Большого театра во время запуска продажи билетов на балет «Щелкунчик» стала бот-атака. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В сообщении говорится, что несмотря на временные трудности серьёзных проблем обнаружено не было и «сайт театра не падал».
«На данный момент продано 90% билетов на 17 декабря», — добавили в Большом театре.
Ранее в театре заявили, что по программе «Молодежный» зрители в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести билет на балет «Щелкунчик» за 1250 рублей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru