Президент Туркмении выступил в цирке

30 декабря 201913:29

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал навыки конной езды на цирковом манеже. Передача с выступлением лидера Туркмении была показана в эфире телеканала Atlyn Asyr, запись доступна на канале Watan Habarlary в YouTube.

В 15-ом сюжете видно, как Бердымухамедов сначала в одиночестве смотрит выступление группы национальных конных игр «Галкыныш» в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса. При этом, его подчиненные наблюдают за представлением с противоположной трибуны от главы государства.

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Когда наездники закончили свою игру, то президент вручил им подарки, в том числе и диски с его рэп-композицией о скакуне Ровач, сообщает телеканал "360". После чего Гурбангулы Бердымухамедовлично проехался на белом коне, продемонстрировав навыки под аплодисменты присутствующих.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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