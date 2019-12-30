Президент Туркмении выступил в цирке

Когда наездники закончили свою игру, то президент вручил им подарки, в том числе и диски с его рэп-композицией о скакуне Ровач, сообщает телеканал "360". После чего Гурбангулы Бердымухамедовлично проехался на белом коне, продемонстрировав навыки под аплодисменты присутствующих.







