Лавров: Отменить русскую культуру в Европе невозможно
Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык», - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Он отметил, что евробюрократы продолжают пытаться «подзуживать обычное население» и дискриминировать русских.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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