Лавров: Отменить русскую культуру в Европе невозможно

«Хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он отметил, что евробюрократы продолжают пытаться «подзуживать обычное население» и дискриминировать русских.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

