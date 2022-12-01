Лавров: Отменить русскую культуру в Европе невозможно

Отменить русскую культуру в Европе невозможно, она неподвластна евробюрократам, пытающимся стимулировать антироссийские настроения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

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«Хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с РФ, со своей родиной, кто бережет язык», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Он отметил, что евробюрократы продолжают пытаться «подзуживать обычное население» и дискриминировать русских.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскую культуру неумные люди отменяют, а сама Россия, наоборот, лучшие произведения продвигает, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров
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