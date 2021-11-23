Пресс-центр НСН стал главной экспертной площадкой Москвы

19 ноября в Москве состоялась церемония награждения 5-й ежегодной премии “Лучшие из лучших” по версии журнала Megapolis Time, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ! Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Главная экспертная площадка Москвы». Пресс-центр (НСН) — медийная площадка, которая входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.

Премия организована агентством «Ирбис Медиа Групп», которое является издателем глянцевого журнала «Megapolis Time».

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ФОТО: Ольга Махалова
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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