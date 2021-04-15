Пресс-центр «НСН» назван самой медийной площадкой Москвы
14 апреля в Москве, состоялось одно из самых масштабных мероприятий 2021 года – премия VIVO CELEBRITY AWARDS, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты и СМИ!
Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей», который получил награду в номинации – «Самая медийная площадка Москвы». ПРЕСС-ЦЕНТР (НСН) — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.
В ходе премии наградами были удостоены - Елена Летучая, Владислав Лисовец, Надежда Ангарская, Владос Мирос, Ксения Хоффман, Дмитрий Колдун и многие другие.
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