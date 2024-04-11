Пресс-центр «НСН» назван главной экспертной площадкой Москвы 2024

10 апреля в Москве состоялось одно из самых масштабных мероприятий 2024 года – премия «Прорыв года» от журнала KOVA, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ!

Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Главная экспертная площадка Москвы». ПРЕСС-ЦЕНТР (НСН) — медийная площадка, которая работает с 2014 года и входит в топ-3 самых популярных в Москве. На ней регулярно проходят пресс-мероприятия с участием известных политиков, музыкантов, представителей государственной власти, частного бизнеса и общественных объединений России и зарубежья.

Премия организована генеральным директором KOVA – Ольгой Кузенковой.

«История успеха начинается с большого стремления и объемного труда. Премия KOVA AWARDS вновь дала возможность каждому участнику показать свой профессионализм и вдохновить своим примером других людей на героические поступки и профессиональный рост», – рассказала НСН Ольга Кузенкова.

В ходе премии наградами были удостоены – Этери Бериашвили, Анастасия Волочкова, Александр Асташёнок, Игорь Тальков, Катя Чехова, Группа Тутси, Сергей Арутюнов и многие другие.

