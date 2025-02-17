Пресс-секретарь Большого театра Новикова покинула должность после 22 лет работы
Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова завершила свою работу на этой должности, проработав с января 2001 года. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Новикова отметила, что данный день стал для нее «концом важнейшего и прекрасного этапа жизни».
В период с 1997 по 2000 годы она занимала пост начальника пресс-службы Мариинского театра. Ранее Новикова работала заместителем директора по международной деятельности в театре клоунады «Лицедеи» в Санкт-Петербурге.
Катерина Новикова родилась в Ленинграде и получила образование в области театра и театроведения. Она окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Н. Черкасова, а затем защитила диссертацию по теме «Драматургия Сэма Шепарда и некоторые проблемы постмодернистской эстетики». Также Новикова обучалась в США и Франции, где изучала актерское мастерство, театроведение и экономику культуры, передает «Радиоточка НСН».
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