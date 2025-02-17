Пресс-секретарь Большого театра Новикова покинула должность после 22 лет работы

Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова завершила свою работу на этой должности, проработав с января 2001 года. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Новикова отметила, что данный день стал для нее «концом важнейшего и прекрасного этапа жизни».