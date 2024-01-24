«Преображения естественны»: Грымов рассказал о традициях переодевания в истории русского театра

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что управление образования района в Краснодарском крае решило проверить школу, в которой старшеклассник нарядился в Снегурочку на новогоднем утреннике. После того, как видео с представления попало в интернет, неизвестные подали жалобу, что привело к проверке по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).

«Преображения для театра, кино и сцены – абсолютно естественное действо. Вспомните фильм с Калягиным «Здравствуйте, я ваша тетя». В нем актер прекрасно и иронично сыграл тетушку. Есть японская традиция театра «Кабуки», где все женские роли исполняют мужчины. Мне кажется, излишние старания в поиске каких-то провокаций ни к чему хорошему не приведут», - заявил он.

Собеседник НСН также добавил, что подобный опыт есть и в традициях русского театра. К примеру, актрисы нередко исполняют мужские роли в спектаклях детского репертуара.

«Практически в каждом театре с детским репертуаром есть девушки небольшого роста, которые исполняют мужские роли. Таких великих актеров в России очень много. К примеру, Румянцева тоже исполняла подобные роли. Не думаю, что дойдет до того, что кто-то будет искать в театре мужчин или женщин, которые переодеваются в противоположный пол. Тем, кто запрещает подобное, надо приводить примеры из истории русского театра», - резюмировал он.

Ранее телеканал ТНТ Music (компания «Фонбет ТВ») оштрафовали на 1 миллион рублей из-за клипа Hallucination диджея Regard и проекта Years & Years, в котором мужчины танцуют в макияже и бикини, сообщает «Радиоточка НСН».

