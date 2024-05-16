Литературнуая премия имени Даниила Гранина появится в России

Новая литературная премия появится в России в ближайшее время. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

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По его словам, речь идёт о премии имени Даниила Александровича Гранина, которая будет посвящена лейтенантской прозе и станет не только всероссийской, но и международной.

Он подчеркнул, что работать премия начнёт в 2025 году.

«В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне - в самый раз», - заключил Степашин.

Ранее народной артистке РСФСР, актрисе Вахтанговского театра Людмиле Максаковой была вручена премия «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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