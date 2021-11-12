Премия «Лидеры эпохи» и её звёздные гости
Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Самая медийная площадка года».
11 ноября в Москве, состоялось одно из самых масштабных мероприятий 2021 года – премия «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ!
Дмитрий Красилов «Пухляш» из Little Big - Ведущий, АктерФОТО: Ольга Махалова
Цуриков Олег - руководитель пресс-центра НСНФОТО: Ольга Махалова
Издатель журнала PERSONO Никита ЛобановФОТО: Феликс Сорокин
Митя Фомин — российский певец, актер театра, телеведущийФОТО: Ольга Махалова
Катя Лель — российская певица и автор песенФОТО: Ольга Махалова
Владислав Лисовец — российский стилист, теле и радио ведущийФОТО: Феликс Сорокин
Анна Николаевна Шатилова — советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса; народная артистка РСФСРФОТО: Феликс Сорокин
Аскольд и Эдгар Запашный — российские артисты циркаФОТО: Ольга Махалова
Андрей Бурковский — российский актёр театра и кино, бывший игрок КВНФОТО: Феликс Сорокин
Виталий Абдулов — российский актёрФОТО: Ольга Махалова
Аделина Сотникова — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачётеФОТО: Феликс Сорокин
Юлия Барановская — российская радио- и телеведущаяФОТО: Феликс Сорокин
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