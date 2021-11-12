Премия «Лидеры эпохи» и её звёздные гости

Пресс-центр Информационного агентства «Национальная Служба Новостей» получил награду в номинации – «Самая медийная площадка года».

11 ноября в Москве, состоялось одно из самых масштабных мероприятий 2021 года – премия «Лидеры эпохи» от журнала PERSONO, на которой были отмечены самые известные блогеры, артисты, представители бизнеса и СМИ!

Дмитрий Красилов «Пухляш» из Little Big - Ведущий, Актер

ФОТО: Ольга Махалова

Цуриков Олег - руководитель пресс-центра НСН

ФОТО: Ольга Махалова

Издатель журнала PERSONO Никита Лобанов

ФОТО: Феликс Сорокин

Митя Фомин — российский певец, актер театра, телеведущий

ФОТО: Ольга Махалова

Катя Лель — российская певица и автор песен

ФОТО: Ольга Махалова

Владислав Лисовец — российский стилист, теле и радио ведущий

ФОТО: Феликс Сорокин

Анна Николаевна Шатилова — советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса; народная артистка РСФСР

ФОТО: Феликс Сорокин

Аскольд и Эдгар Запашный — российские артисты цирка

ФОТО: Ольга Махалова

Андрей Бурковский — российский актёр театра и кино, бывший игрок КВН

ФОТО: Феликс Сорокин

Виталий Абдулов — российский актёр

ФОТО: Ольга Махалова

Аделина Сотникова — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте

ФОТО: Феликс Сорокин

Юлия Барановская — российская радио- и телеведущая

ФОТО: Феликс Сорокин
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ФОТО: Ольга Махалова
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