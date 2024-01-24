Премия кинокритиков «Белый слон» объявила победителей за 2023 год
Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2023 год. Организаторы отметили высокий уровень дебютов в игровом кино, а также в других жанрах.
Лучшей игровой картиной названа «Сказка» Александра Сокурова. Лучшим сериалом признан «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Анимационный фильм - «Хармс» (Светлана Андрианова). Лучший неигровой фильм - «Предлагаемые обстоятельства» (Никита Ефимов).
Лучшим режиссером участники голосования признали Резо Гигинеишвили за «Пациента №1». Сценарий - «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой.
Среди других номинаций: Лучшая главная мужская роль - Александр Филиппенко, «Пациент №1». В категории лучшая главная женская роль оказались две победительницы - Анна Михалкова, «Чувства Анны» и Дарья Савельева, «Привет, мама». Лучшая мужская роль второго плана - Александр Робак, «Снегирь», лучшая женская роль второго плана - Инна Чурикова, «Пациент №1». Лучший полнометражный игровой дебют - «Каникулы», режиссер Анна Кузнецова.
Организаторы премии напоминают, что в прошлом году Экспертный совет «Белого слона» отказался от голосования и вручения призов в связи с проводимой Россий специальной военной операции на Украине. Кинокритики отметили, что многие фильмы, которые снимались до начала СВО сейчас кажутся неактуальными.
В этом году церемония награждения также не будет проводиться. Организаторы заявили, что считают это неуместным в нынешней обстановке, когда «давление цензуры в отечественном кино ощущается все сильнее, фильмам отказывают в выдаче прокатных удостоверений, имена кинематографистов убирают из титров, а актеров вырезают из фильмов».
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», кинокритики также констатируют, что их профессиональное сообщество сегодня ограничено в возможностях.
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