Премия кинокритиков «Белый слон» объявила победителей за 2023 год

Организаторы премии напоминают, что в прошлом году Экспертный совет «Белого слона» отказался от голосования и вручения призов в связи с проводимой Россий специальной военной операции на Украине. Кинокритики отметили, что многие фильмы, которые снимались до начала СВО сейчас кажутся неактуальными.

В этом году церемония награждения также не будет проводиться. Организаторы заявили, что считают это неуместным в нынешней обстановке, когда «давление цензуры в отечественном кино ощущается все сильнее, фильмам отказывают в выдаче прокатных удостоверений, имена кинематографистов убирают из титров, а актеров вырезают из фильмов».

Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», кинокритики также констатируют, что их профессиональное сообщество сегодня ограничено в возможностях.

