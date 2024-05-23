Премию РФ в области музейного дела имени Лихачева впервые вручат в Москве

Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева впервые вручат сегодня, 23 мая в российской столице. Торжественный вечер состоится в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной.

В министерстве культуры РФ особо отметили, что победителей и списка финалистов определяли другие претенденты на награды, которые не попали в «шорт-лист». При этом в практике федерального конкурса в сфере культуры такая процедура осуществляется впервые.