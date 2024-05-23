Премию РФ в области музейного дела имени Лихачева впервые вручат в Москве

Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева впервые вручат сегодня, 23 мая в российской столице. Торжественный вечер состоится в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной.

В министерстве культуры РФ особо отметили, что победителей и списка финалистов определяли другие претенденты на награды, которые не попали в «шорт-лист». При этом в практике федерального конкурса в сфере культуры такая процедура осуществляется впервые.

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Голосование прошло по трём номинациям - «Выставочный проект», «Национальное достояние», «Музей года». Лауреата в специальной номинации «Служение делу» назовёт само министерство культуры. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего на соискание премии было подано 678 заявок от 353 организаций.

В список финалистов вошли по 7 лидеров конкурсного отбора в каждой из номинаций Премии, а также 9 лидеров номинации «Музей года». Церемония награждения состоится на площадке Международного фестиваля «Интермузей».

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