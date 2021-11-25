Премию «Радиомания 2021» открывают ведущие НАШЕго Радио

Сегодня, 25 ноября, в гостинице «Украина» проходит церемония награждения премии «Радиомания 2021»!

Премию открывают ведущие НАШЕго Радио Татьяна Борисова и Андрей Ломанов.

«Радиомания» - самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радио.