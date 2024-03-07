Премьеру спектакля «Вероника решает» представят в театре «Модерн»
Московский драматический театр «Модерн» представит премьеру спектакля Юрия Грымова «Вероника решает» на основе романа Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». Об этом сообщила пресс-служба театра.
Как отметил режиссер, цель спектакля — «общая терапия», в которой все нуждаются.
«Мы должны верить в свою жизненную силу. Нужно научиться ценить жизнь. Любовь и люди, которые нас окружают, помогут нам справиться с любыми трудностями», — подчеркнул Грымов.
В театре «Модерн» рассказали, что «Вероника решает» — технически сложная постановка, в которой режиссер продолжает исследовать природу человека. Как отметили в учреждении, новый спектакль — о желании человека жить, чувствовать и верить.
В постановке участвуют Анастасия Сычева, заслуженный артист России Дмитрий Бозин, Надежда Меньшова, Александр Борисов, заслуженный артист России Леонид Трегуб и другие. Премьерные показы запланированы на 7, 9, 10 и 13 марта.
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