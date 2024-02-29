Мариинский театр покажет премьеру оперы Мейербера «Гугеноты»
Мариинский театр представит на Новой сцене оперу Джакомо Мейербера «Гугеноты», спектакль вернется в репертуар спустя более 70 лет после предыдущей постановки. Об этом сообщает ТАСС.
Действие оперы отсылает к истории Франции второй половины ХVI века. «Гугеноты» показывают историю любви протестанта Рауля и католички Валентины на фоне религиозных войн. Опера Мейербера была впервые исполнена в Мариинке в 1862 году, позже постановка возвращалась на сцену в 1871, 1899, 1928, 1935 и 1951 годах.
«"Гугеноты" - это напоминание о том, что в истории человечества есть трагические страницы, и предостережение, чтобы по возможности это не повторялось. Хотя с точки зрения театральности "Гугеноты" - это праздник, однако уже в экспозиции заданы конфликты», — поделился режиссер-постановщик Константин Балакин.
Постановку в Мариинском театре представят в классическом оформлении, специалисты готовят полотна и механическую бутафорию. Сценографом спектакля, а также художником по костюмам выступила Елена Вершинина.
Ранее стало известно, что на Приморской сцене Мариинского театра представят оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Аида», пишет RT.
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