Мариинский театр покажет премьеру оперы Мейербера «Гугеноты»

Действие оперы отсылает к истории Франции второй половины ХVI века. «Гугеноты» показывают историю любви протестанта Рауля и католички Валентины на фоне религиозных войн. Опера Мейербера была впервые исполнена в Мариинке в 1862 году, позже постановка возвращалась на сцену в 1871, 1899, 1928, 1935 и 1951 годах.

«"Гугеноты" - это напоминание о том, что в истории человечества есть трагические страницы, и предостережение, чтобы по возможности это не повторялось. Хотя с точки зрения театральности "Гугеноты" - это праздник, однако уже в экспозиции заданы конфликты», — поделился режиссер-постановщик Константин Балакин.

Постановку в Мариинском театре представят в классическом оформлении, специалисты готовят полотна и механическую бутафорию. Сценографом спектакля, а также художником по костюмам выступила Елена Вершинина.

Ранее стало известно, что на Приморской сцене Мариинского театра представят оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Аида», пишет RT.

