Певцов отказался сниматься у Богомолова из-за неприязни

По его словам, причиной стала неприязнь, которую он испытывает к художественному руководителю проекта режиссёру Константину Богомолову.

Артист подчеркнул, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах».

«Когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: «Простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять», — подчеркнул он.

Ранее Певцов заявил, что после смерти режиссёра Марка Захарова театр «Ленком» стал другим, поэтому он принял решение уволиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

