Певцов отказался сниматься у Богомолова из-за неприязни
Депутат Госдумы народный артист РФ Дмитрий Певцов объяснил NEWS.ru свой отказ от съёмок в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия».
По его словам, причиной стала неприязнь, которую он испытывает к художественному руководителю проекта режиссёру Константину Богомолову.
Артист подчеркнул, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах».
«Когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: «Простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять», — подчеркнул он.
Ранее Певцов заявил, что после смерти режиссёра Марка Захарова театр «Ленком» стал другим, поэтому он принял решение уволиться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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