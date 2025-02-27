Премьеру фильма о Голлуме отложили на 2027 год
Кинокомпания Warner Bros. решила на год отложить премьеру фэнтези «Властелин колец: Охота за Голлумом». Об этом на Fan Expo Vancouver 2025 заявил режиссёр картины и исполнитель главной роли Энди Серкис.
По его словам, изначально планировалось выпустить спин-офф трилогии Питера Джексона в декабре 2026 года, однако в итоге перенесли релиз на декабрь 2027-го.
«Мы только начали писать сценарий... Подготовка занимает много времени, шесть или семь месяцев, а затем будем снимать – уже в следующем году», - отметил Серкис.
Спин-офф расскажет о прошлом Голлума. Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон станет продюсером проекта.
Ранее британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли волшебника Гэндальфа в ленте «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьеру фильма о Голлуме отложили на 2027 год
- Осужденный в России за шпионаж гражданин США отказался обжаловать приговор
- Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с Трампом
- «Дел натворил много»: Фетисов назвал Баха самым неудачным главой МОК
- Российская армия атаковала командный пункт охраны Генштаба ВСУ
- «Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом
- Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса
- Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле
- Блиновская попросила отсрочить ей наказание из-за детей
- Нейропсихолог рассказал, как побороть тревогу из-за ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru