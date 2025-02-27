Премьеру фильма о Голлуме отложили на 2027 год

По его словам, изначально планировалось выпустить спин-офф трилогии Питера Джексона в декабре 2026 года, однако в итоге перенесли релиз на декабрь 2027-го.

«Мы только начали писать сценарий... Подготовка занимает много времени, шесть или семь месяцев, а затем будем снимать – уже в следующем году», - отметил Серкис.

Спин-офф расскажет о прошлом Голлума. Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон станет продюсером проекта.

Ранее британский актёр театра и кино Иэн Маккеллен заявил, что может вернуться к роли волшебника Гэндальфа в ленте «Властелин колец: Охота на Голлума», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».