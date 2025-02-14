«Кольца власти» официально продлили на третий сезон
Стриминговый сервис Prime Video официально продлил сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон, пишет Variety.
Второй сезон сериала вышел 29 августа прошлого года, завершился 3 октября. Отзывы зрителей были негативными, в связи с чем речь о продлении сериала особо не шла.
На сегодняшний день продолжение сериала находится в стадии препродакшена на новой студии Shepperton Studios. Планируется, что съемки стартуют весной этого года.
Ранее актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента Купера в третьем сезоне культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», признался, что выполнял эту работу с энтузиазмом и с радостью вспоминает о ней, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Севастополе приговорил иностранца к 14 годам за шпионаж
- Британскому инвалиду выдали сертификат на длительный полет в космос
- «Кольца власти» официально продлили на третий сезон
- Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Порошенко и Коломойского
- Работа Марка Шагала станет топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне
- Захарова: Обвинения РФ в ударе по ЧАЭС являются «спланированной провокацией»
- СМИ: Галицкий в 2024 году вложил в ФК «Краснодар» за 3,65 млрд рублей
- ФАС оштрафовала за ненадлежащую рекламу «Альфа-Банк»
- Набиуллина заявила о замедлении роста цен на технику
- Набиуллина назвала инфляцию в 10% «неприемлемо высокой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru