Премьеру фильма «Микки 17» с Паттинсоном перенесли на весну

Первоначально премьера была намечена на 31 января 2025 года, новой датой называется 18 апреля того же года. Причина переноса не объясняется.

Режиссер проекта - создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо. В фильме снялись также Стивен Ен, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало.

В центре сюжета - история исследователя новых миров, который никогда не умирает. Его мозг пересаживают в другой организм всегда, когда прежний умирает. Однажды главный герой понимает, что ему нашли замену.

Ранее стало известно, что Netflix выпустит документальный фильм о диджее Avicii, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

