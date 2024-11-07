Премьеру фильма «Микки 17» с Паттинсоном перенесли на весну
Дату премьеры фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном в главной роли владельцы студии Warner Bros решили перенести, сообщает Variety.
Первоначально премьера была намечена на 31 января 2025 года, новой датой называется 18 апреля того же года. Причина переноса не объясняется.
Режиссер проекта - создатель «Паразитов» Пон Чжун Хо. В фильме снялись также Стивен Ен, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало.
В центре сюжета - история исследователя новых миров, который никогда не умирает. Его мозг пересаживают в другой организм всегда, когда прежний умирает. Однажды главный герой понимает, что ему нашли замену.
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