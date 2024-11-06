Премьеру байопика о Майкле Джексоне перенесли на конец 2025 года

Выход биографического фильма о певце Майкле Джексоне перенесли с апреля на октябрь 2025 года. Об этом сообщает Deadline.

Байопик «Боб Марли: Одна любовь» собрал 46,2 миллиона долларов за первую неделю

По данным издания, премьеру ленты Антуана Фукуа сдвинули на более поздний срок с целью попасть в период раздачи кинонаград.

Роль короля поп-музыки в фильме «Майкл» исполнит его племянник Джаафар Джексон. Сценарий к кинокартине написал двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан.

Ранее бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли рассказала в своих мемуарах, что артист до встречи с ней был девственником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
ТЕГИ:ФильмКиноМайкл Джексон

Горячие новости

Все новости

партнеры