Премьеру байопика о Майкле Джексоне перенесли на конец 2025 года

По данным издания, премьеру ленты Антуана Фукуа сдвинули на более поздний срок с целью попасть в период раздачи кинонаград.

Роль короля поп-музыки в фильме «Майкл» исполнит его племянник Джаафар Джексон. Сценарий к кинокартине написал двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан.

Ранее бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли рассказала в своих мемуарах, что артист до встречи с ней был девственником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

