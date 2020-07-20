Премьера триллера Кристофера Нолана «Довод» перенесена на более поздний срок
Премьера научно-фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод», запланированная на август текущего года, перенесена на более поздний срок. Об этом сообщет Variety.
Как пишет издание, Warner Bros. удалил «Довод» из своего календаря релизов. Студия планирует позже объявить дату выпуска фильма. Как ожидается, картина выйдет в прокат до конца 2020 года.
Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru