Премьера триллера Кристофера Нолана «Довод» перенесена на более поздний срок

Премьера научно-фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод», запланированная на август текущего года, перенесена на более поздний срок. Об этом сообщет Variety.

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Как пишет издание, Warner Bros. удалил «Довод» из своего календаря релизов. Студия планирует позже объявить дату выпуска фильма. Как ожидается, картина выйдет в прокат до конца 2020 года.

Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Кино
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