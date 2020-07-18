Netflix с авторами «Мстителей» создаст самый дорогой проект в истории
Режиссеры Энтони и Джо Руссо Авторы, создавшие основанный на комиксах фильм «Мстители: Финал», приступают к самому крупному проекту стримингового сервиса Netflix, сообщается на портале DigitalSpy.
Также в проекте будут заняты сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.
В новой картине про супергероев, которая будет называться «Серый человек», сыграют актеры Крис Эванс (Капитан Америка) и Райан Гослинг. Она расскажет о противостоянии бывшего и действующего агентов ЦРУ.
Компания готова выделить двести миллионов долларов на новый полнометражный проект, который, таким образом, станет для нее самым дорогим, отмечает Газета.ru.
Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix планирует выпустить мультипликационный сериал «Angry Birds: Summer Madness». В основе анимационной ленты - одноименная компьютерная игра. Выход сериала намечен на 2021 год.
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