Премьера спектакля «Пигмалион» в Театре Сатиры состоится 20 января

В московском Театре Сатиры 20 января представят постановку пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» в современном прочтении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

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Режиссером спектакля стал Виктор Крамер. В постановке участвуют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили, Алена Яковлева и другие актеры.

Крамер отметил, что спектакль рассказывает про сложные отношения двух сильных личностей. Постановка наполнена юмором и не является драмой, рассказал он.

Роль профессора Хиггинса исполнит заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

В Театре наций 10 и 11 февраля состоятся премьерные показы спектакля «Друзья» в постановке японского режиссера Мотои Миура. В основе сюжета лежит история о молодом мужчине, в квартире которого поселяется странное семейство из восьми человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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