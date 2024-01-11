Премьера спектакля «Пигмалион» в Театре Сатиры состоится 20 января

Режиссером спектакля стал Виктор Крамер. В постановке участвуют Ангелина Стречина, Сергей Чонишвили, Алена Яковлева и другие актеры.

Крамер отметил, что спектакль рассказывает про сложные отношения двух сильных личностей. Постановка наполнена юмором и не является драмой, рассказал он.

Роль профессора Хиггинса исполнит заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

В Театре наций 10 и 11 февраля состоятся премьерные показы спектакля «Друзья» в постановке японского режиссера Мотои Миура. В основе сюжета лежит история о молодом мужчине, в квартире которого поселяется странное семейство из восьми человек, сообщает «Радиоточка НСН».

