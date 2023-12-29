Мариинка запустил «Новогодний абонемент» из опер и балета

Мариинский театр сообщил о начале действия «Новогоднего абонемента», который включает билеты по льготной цене на представления первой недели 2024 года. Как сообщает администрация, в акции участвуют избранные спектакли в ярком сценическом воплощении.

Скидка начинает действовать в случае приобретения билетов на три и более представлений. Первым спектаклем в абонементе значится «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта 2 января. Далее, 3 января можно посетить «Сказку о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова. Эта постановка осуществлена в сценографии по мотивам эскизов Ивана Билибина.

В дальнейшем будут представлены два спектакля Алексея Степанюка - оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», а также «Рождественская сказка» в постановке Родиона Щедрина. Второй спектакль создан по сюжету сказки о двенадцати месяцах.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», оперный раздел абонемента завершит 6 января спектакль «Руслан и Людмила» на музыку Михаила Глинки в сценографии по эскизам Александра Головина и Константина Коровина с хореографией Михаила Фокина. В день Рождества Христова по юлианскому календарю, 7 января Мариинка приглашает на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина.

