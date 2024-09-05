Премьера психологического триллера «Трасса» прошла в Москве
Премьера сериала «Трасса» состоялась в Москве, сообщает газета «Культура».
Перед просмотром режиссер десятисерийного психологического триллера Душан Глигоров поблагодарил актеров, которые снимались в этом проекте. По его словам, их профессионализм и вовлеченность помогли создать правдоподобную атмосферу на экране.
Главные роли в сериале исполнили Карина Разумовская, Анна Михалкова, Лиза Ищенко и Александр Ильин.
В центре сюжета история женщины, которая отправляется на поиски своей приемной дочери и сталкивается с преступным миром. Сериал выходит на телеэкраны в четверг, 5 сентября, в онлайн-кинотеатре Okko.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru