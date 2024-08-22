Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре

В центре сюжета всё та же семья Ворониных, но уже без главы семьи Николая Петровича в исполнении Бориса Клюева.

В главных ролях по-прежнему Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. Актерский состав пополнят Елена Бирюкова, Карина Орлова и Николай Новоселов.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что в ремейке «Интернов» нет смысла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

