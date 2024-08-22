Спин-офф сериала «Воронины» выйдет на телеэкраны в сентябре
Новый телесериал «Костя – Вера», который станет спин-оффом популярного проекта «Воронины», выйдет на СТС 9 сентября, сообщает пресс-служба канала.
В центре сюжета всё та же семья Ворониных, но уже без главы семьи Николая Петровича в исполнении Бориса Клюева.
В главных ролях по-прежнему Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. Актерский состав пополнят Елена Бирюкова, Карина Орлова и Николай Новоселов.
Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что в ремейке «Интернов» нет смысла, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru