Александр Яцко исполнит главную роль в новом мюзикле «Вальс-бостон»

По словам Розенбаума, сценарий постановки построен так, чтобы зритель проживал историю как собственную.

«Команда мюзикла тонко чувствует внутренний мир моего творчества и мастерски перекладывает его на сцену. Мои песни сотканы в единую историю, и если бы они были книгой, то наш мюзикл мог бы стать ей», - отметил артист.

Яцко назвал «Вальс-бостон» глубоким и амбициозным проектом, в котором присутствуют истинная драматургия, внутренняя правда и затрагивающая душу тема. По мнению актера, у создателей мюзикла получилось выстроить «целую вселенную, в которой можно думать, чувствовать, рисковать».

В свою очередь автор сценария и режиссер мюзикла Михаил Миронов отметил, что сверхзадачей мюзикла была попытка приблизиться к невероятным мирам, создаваемым музыкой и поэзией Розенбаума.

«Бесконечная глубина, ум, любовь, ирония – все это нам необходимо было найти в артистах, которые будут воплощать героев этого мира», - подчеркнул Миронов, назвал исполнителя главной роли Яцко большим артистом и настоящей находкой для проекта.

Полный состав актеров мюзикла будет объявлен позднее. «Вальс-бостон» - совместный проект Яндекс Афиши и медиагруппы «Красный квадрат».

Ранее обладатель трех "Золотых масок", режиссер Алексей Франдетти, который готовит осенью премьеру мюзикла "Любовь без памяти" по мотивам биографии рэпера Басты, заявил, что не намерен отбирать аудиторию у мюзикла "Вальс-бостон". По его словам, зритель придет на оба спектакля, если они будут хороши, передает "Радиоточка НСН".

