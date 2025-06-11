Александр Яцко исполнит главную роль в новом мюзикле «Вальс-бостон»
Актер Александр Яцко исполнит главную роль в масштабном мюзикле-откровении «Вальс-бостон», премьера которого состоится в Московском театре эстрады 6 сентября.
Постановка создана при участии народного артиста России Александра Розенбаума, который лично участвовал в выборе исполнителя главной роли. Действие происходит в Ростове-на-Дону 1920-х годов, постановка повествует о вечных ценностях, силе любви, случайных встречах и новых началах.
По словам Розенбаума, сценарий постановки построен так, чтобы зритель проживал историю как собственную.
«Команда мюзикла тонко чувствует внутренний мир моего творчества и мастерски перекладывает его на сцену. Мои песни сотканы в единую историю, и если бы они были книгой, то наш мюзикл мог бы стать ей», - отметил артист.
Яцко назвал «Вальс-бостон» глубоким и амбициозным проектом, в котором присутствуют истинная драматургия, внутренняя правда и затрагивающая душу тема. По мнению актера, у создателей мюзикла получилось выстроить «целую вселенную, в которой можно думать, чувствовать, рисковать».
В свою очередь автор сценария и режиссер мюзикла Михаил Миронов отметил, что сверхзадачей мюзикла была попытка приблизиться к невероятным мирам, создаваемым музыкой и поэзией Розенбаума.
«Бесконечная глубина, ум, любовь, ирония – все это нам необходимо было найти в артистах, которые будут воплощать героев этого мира», - подчеркнул Миронов, назвал исполнителя главной роли Яцко большим артистом и настоящей находкой для проекта.
Полный состав актеров мюзикла будет объявлен позднее. «Вальс-бостон» - совместный проект Яндекс Афиши и медиагруппы «Красный квадрат».
Ранее обладатель трех "Золотых масок", режиссер Алексей Франдетти, который готовит осенью премьеру мюзикла "Любовь без памяти" по мотивам биографии рэпера Басты, заявил, что не намерен отбирать аудиторию у мюзикла "Вальс-бостон". По его словам, зритель придет на оба спектакля, если они будут хороши, передает "Радиоточка НСН".
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