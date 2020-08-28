Флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2» стартовал в России

Масштабный флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2», рассказывающего историю захваченных террористами в Ливии россиян, стартовал в России.

К акции, посвященной российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, которые уже более года находятся в ливийском плену, подключились представители российского шоу-бизнеса.

Так, популярная певица Анна Семенович выложила видео в Instagram, где призывает своих подписчиков посмотреть фильм «Шугалей-2», который выйдет на экраны в сентябре. Семенович хочет, чтобы о непростой судьбе Шугалея узнало как можно больше людей.

«Максим, мы о тебе помним, и мы тебе поможем!» — сказала Семенович.