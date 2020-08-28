Флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2» стартовал в России

Масштабный флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2», рассказывающего историю захваченных террористами в Ливии россиян, стартовал в России.

К акции, посвященной российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, которые уже более года находятся в ливийском плену, подключились представители российского шоу-бизнеса.

Так, популярная певица Анна Семенович выложила видео в Instagram, где призывает своих подписчиков посмотреть фильм «Шугалей-2», который выйдет на экраны в сентябре. Семенович хочет, чтобы о непростой судьбе Шугалея узнало как можно больше людей.

«Максим, мы о тебе помним, и мы тебе поможем!» — сказала Семенович.

ФОТО: Инстаграм Анны Семенович

Свою коллегу поддержала Ольга Орлова. Она также выложила пост, в котором выразила надежду, что фильм «Шугалей-2» поможет ускорить процесс освобождения из ливийской тюрьмы российских социологов.

ФОТО: Инстаграм-аккаунт Ольги Орловой

В мае этого года состоялась премьера фильма «Шугалей», благодаря которой миллионы россиян узнали про историю Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Теперь готовится к выпуску вторая часть фильма, который покажет продолжение истории.

Все, кто соприкоснулся с историей Шугалея и Суэйфана, искренне надеются, что сиквел «Шугалея» поспособствует освобождению россиян из плена.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ливия
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