Флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2» стартовал в России
Масштабный флешмоб в поддержку фильма «Шугалей-2», рассказывающего историю захваченных террористами в Ливии россиян, стартовал в России.
К акции, посвященной российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, которые уже более года находятся в ливийском плену, подключились представители российского шоу-бизнеса.
Так, популярная певица Анна Семенович выложила видео в Instagram, где призывает своих подписчиков посмотреть фильм «Шугалей-2», который выйдет на экраны в сентябре. Семенович хочет, чтобы о непростой судьбе Шугалея узнало как можно больше людей.
«Максим, мы о тебе помним, и мы тебе поможем!» — сказала Семенович.
Свою коллегу поддержала Ольга Орлова. Она также выложила пост, в котором выразила надежду, что фильм «Шугалей-2» поможет ускорить процесс освобождения из ливийской тюрьмы российских социологов.
В мае этого года состоялась премьера фильма «Шугалей», благодаря которой миллионы россиян узнали про историю Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Теперь готовится к выпуску вторая часть фильма, который покажет продолжение истории.
Все, кто соприкоснулся с историей Шугалея и Суэйфана, искренне надеются, что сиквел «Шугалея» поспособствует освобождению россиян из плена.
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